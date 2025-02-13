Москва, 13 февраля, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Самолёт с освобождённым россиянином Александром Винником прибыл в Москву. Об этом 13 февраля сообщил «Известиям» его адвокат Аркадий Бух.

AP/TASS Александр Винник

В российскую столицу Винника доставили рейсом из Турции.

Освобождение россиянина провели после передачи Вашингтону гражданина США Марка Фогеля.

По данным Flightradar, борт с Винником приземлился во Внуково.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, задержали во время семейного отдыха в Греции и затем экстрадировали в США, где обвинили в отмывании денег. По американским законам ему грозило суммарно до 200 лет тюрьмы.

За восемь лет заключения у россиянина появились серьёзные проблемы со здоровьем: тюремные врачи не оказывали ему необходимой медицинской помощи, Винника плохо кормили, а часть срока он провёл в одиночной камере, не имея возможности общаться с другими заключенными, рассказала его мать Вера.

Вечером 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что США освободят 45-летнего россиянина Александра Винника и передадут мужчину в Россию. Взамен Вашингтон получил ранее освобожденного Москвой американца Марка Фогеля, осужденного в России на 14 лет по статье о контрабанде наркотиков.