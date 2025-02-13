Москва, 13 февраля, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Экипаж самолёта азербайджанских авиалиний (AZAL), который потерпел крушение 25 декабря 2024 года, самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау. Полную расшифровку переговоров экипажа опубликовал Telegram-канал Baza.

Isa Tazhenbayev/Global Look Press

Исходя из расшифровки записей чёрного ящика, установлено, что перед посадкой в Грозном в кабине пилотов была паника: лётчики не были готовы к работе в условиях с заглушенным сигналом GPS. Второй пилот признался, что никогда не выполнял NDB заход (заход по приводам).

Диспетчеры три раза спросили у пилотов, всё ли в порядке и планирует ли командир объявить режим чрезвычайной ситуации. Им отвечали, что борт в порядке.

Кроме того, информация о столкновении с птицами и взрыве газового баллона в самолёте была озвучена командиром воздушного судна.

«Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине… Удар птицы и в кабине два кресла взорвались», — такая запись осталась в чёрном ящике.

Специалисты утверждают, что российские эксперты многократно обращались к казахстанской комиссии и к азербайджанской стороне с просьбой предоставить России материалы и образцы поражающих элементов, которые, по их утверждениям, были найдены на Embraer 190 после крушения. Однако эти просьбы, по словам источников в авиационных кругах, игнорировались.

Исходя из записей чёрного ящика, экипаж долго не мог определиться с ситуацией. Лётчики друг другу предлагали разные варианты, советовались, переспрашивали, напряжённо говорили с диспетчером, меняли курсы, не могли совершить посадку.

Запись заканчивается фоновым шумом, нецензурной речью экипажа и признанием того, что они садятся на автомагистраль.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря 2024 года воздушное судно Embraer 190 компании AZAL потерпело крушение в пяти километрах от казахского Актау. Лайнер следовал из Баку в Грозный. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек и ещё 29 выжили. Среди них было 16 россиян, из которых в живых осталось всего девять.

Российский лидер Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Опубликованный министерством транспорта Казахстана предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL около аэропорта Актау носит предварительный характер. Об этом 5 февраля заявила пресс-служба Росавиации.

Также отмечается, что отчёт не содержит выводов о причинах крушения судна, работа комиссии будет продолжена, а все итоги расследования представлены в финальном отчёте.

При этом предварительный документ подтверждает, что на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия.

Кроме того, казахская сторона подтвердила, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки и самостоятельно остановил выбор на воздушной гавани Актау. Хотя им предлагали Махачкалу и Минеральные Воды.