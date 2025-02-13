Вашингтон, 13 февраля, 2025, 23:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о доверии российскому лидеру Владимиру Путину в украинском вопросе. Об этом зашла речь 13 февраля в ходе общения главы Белого дома с журналистами.

Mikhail Klimentyev/Global Look Press Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я верю, что он хочет мира. Я верил президенту Путину, когда говорил с ним вчера. Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Он добавил, что доверяет российскому президенту в вопросе урегулирования на Украине. Меры могли быть приняты уже давно, заключил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля, стороны говорили около полутора часов. Обсуждались темы Украины и двусторонних отношений, Ближнего Востока, обмена российских и американских граждан. Лидеры договорились о сотрудничестве, которое предполагает в том числе будущие визиты в Россию и США.

Путин поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе. В ходе обсуждения темы украинского конфликта президент России заявил Трампу о необходимости устранения первопричин кризиса. Главы государств договорились, что конфликт можно завершить мирными переговорами.

Трамп заявил, что Путин согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Он также отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия главы киевского режима.

Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы российской стороны. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отмечал Путин.