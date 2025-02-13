Краснодар, 13 февраля, 2025, 23:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае поздним вечером 13 февраля в Славянске-на-Кубани была поражена воздушная цель, сообщили в оперативном штабе региона.

Евгений Биятов/РИА Новости

В результате отражения атаки обломки упали на окраине города. Возникло возгорание сухой травы, которое удалось оперативно потушить.

В оперштабе уточнили, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 13 февраля российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника, в том числе 37 — над территорией Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой областях.

Также средства ПВО РФ вечером 13 февраля уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и акваторией Чёрного моря.