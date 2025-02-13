Вашингтон, 13 февраля, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил восстановить Россию в составе G7. Об этом 13 февраля написало агентство Bloomberg.

ТАСС

«Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7», — процитировало издание главу Белого дома.

Авторы добавили, что Трамп считает ошибочным решением исключение России из организации.

Как сообщало ИА Регнум, в состав G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Присоединившаяся к формату в 1998 году Россия, была исключена после того, как в 2014 году приняла в свой состав Крым и Севастополь.

В июне 2020 года американский президент Дональд Трамп уже выступал с предложением вернуть Россию в G7.