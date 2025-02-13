Мадрид, 13 февраля, 2025, 23:02 — ИА Регнум. В Испании скончалась в больнице блогер и журналистка Таисия Шеремет, она боролась с муковисцидозом и открыто рассказывала об этом подписчикам, в подкастах. Об этом сообщило издание «Такие дела».

Социальные сети Таисия Шеремет

Шеремет было 22 года.

«Ей было не больно. Она не задыхалась. Просто заснула. Она просила передать, что любит вас», — рассказала подруга Таисии Анастасия.

В Telegram-канале Шеремет 12 февраля было опубликовано сообщение о том, что она попала в реанимацию. Другие подробности не приводились.

Девушка несколько месяцев провела в испанской больнице. В своём открытом письме она писала, что старается дожить до лета 2025 года, когда будет доступно необходимое ей лекарство. Шеремет отмечала, что из-за редкой мутации ей не помогают медикаменты, которые считаются передовой терапией муковисцидоза.