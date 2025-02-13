Москва, 13 февраля, 2025, 22:54 — ИА Регнум. Председателю комитета Госдумы по культуре Ольге Казаковой предстоит разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы русского писателя и поэта Александра Пушкина в официальном документе правительства. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Олег Смолин (КПРФ).

ИА Регнум

«Вячеслав Володин, председатель Госдумы, попросил Ольгу Михайловну Казакову, председателя комитета по культуре, провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти… то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена», — уточнил он «РИА Новости».

Путаница с именем дуэлянта Пушкина была выявлена в официальном документе правительства во время пленарного заседания ГД. По словам Смолина, автор документа мог перепутать Жоржа Дантеса с героем романа «Граф Монте Кристо» Эдмоном Дантесом.

Как сообщало ИА Регнум, посольство США в России напомнило о годовщине рождения поэта Александра Пушкина, но ошиблось с его именем. Позднее ошибку исправили.

Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и Минпросвещения РФ начали совместную работу по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.