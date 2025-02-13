Вашингтон, 13 февраля, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Украинские военные ошеломлены известием, что начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине между президентами США и России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходят без участия Киева. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники в ВСУ.

Nazar Fury/Global Look Press

«Ситуация не из приятных. Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы», — цитирует издание источника.

Кроме того, негатив вызвало то, что Трамп не ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он Украину равноправным членом переговорного процесса.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля, стороны говорили около полутора часов. Президенты обсудили организацию личной встречи.

Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта не требуются уступки от России, заявил 13 февраля шеф Пентагона Пит Хегсет. Министр отметил, что приоритетом Трампа является скорейшее дипломатическое завершение украинского конфликта и установление прочного и долговременного мира. Вашингтон будет вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заключил шеф Пентагона.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия возьмёт под свой контроль переговорный процесс с США по украинскому конфликту.

Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Он также отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия главы киевского режима.

Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы российской стороны. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отмечал Путин.