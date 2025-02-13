ДНР, 13 февраля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. В многоквартирном доме города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили подпольный цех по производству украинских беспилотников. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба МВД по ДНР.

Кадр из видео

«В полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в спальном районе Курахово, киевские боевики наладили производство смертельных самоделок. По предварительной оценке, только брошенных в спешке убегавшими неонацистами запчастей достаточно для сборки около 100 беспилотников», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Подпольный цех выявили сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» совместно с военной комендатурой и УФСБ России по ДНР.

Подвал жилого дома украинские военные использовали также в качестве укреплённой огневой точки.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров обратился к гражданам страны с призывом собирать в своих домах FPV-дроны для ВСУ. Он порекомендовал украинцам пройти бесплатное обучение и самим собирать беспилотные летательные аппараты, пока отрасль не нарастит объёмы производства.

Утром 12 февраля 2025 года ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, которые производили беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов Украины, места хранения горюче-смазочных материалов и пункт временной дислокации иностранных наёмников. Все цели удара были достигнуты, подчеркнули в Минобороны РФ.