Москва, 13 февраля, 2025, 21:40 — ИА Регнум. Московская биржа вечером 13 февраля объявила о приостановке торгов на фондовом рынке на фоне обнаружения проблем с трансляцией данных, сообщила пресс-служба площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке», — сказано в Telegram-канале биржи.

Время возобновления торгов на фондовом рынке пока неизвестно, пресс-служба биржи сообщит его дополнительно, отмечено в сообщении.

В ноябре 2024 года Московская биржа временно останавливала торги на срочном рынке из-за аппаратной ошибки на сервере. Для устранения ошибки площадка оперативно осуществила штатный переход на резервное оборудование.

12 февраля ИА Регнум передавало, что индекс Мосбиржи после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа поднялся выше 3100 пунктов впервые с 9 июля 2024 года. Рублёвый индекс биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:28 мск рос на 3,25% — до 3115,99 пункта, а акции «Газпрома» дорожали на 7,51% — до 152,71 рубля.

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерины Крыловой, первый официальный контакт Путина и Трампа после возвращения последнего в Белый дом оказал положительное влияние на российский рынок, придав ему «геополитического оптимизма».