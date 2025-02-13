Анкара, 13 февраля, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Освобождённый США гражданин РФ Александр Винник вечером 13 февраля прибыл в Турцию и был отправлен другим рейсом в Россию, сообщили «Известия» со ссылкой на адвокатов Винника.

Petros Giannakouris/AP/TASS Александр Винник

В ближайшие часы Винник должен прибыть в РФ.

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолётом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», — сказано в заявлении адвокатского офиса Arkady Bukh Law Firm.

Как передавало ИА Регнум, Белый дом 12 февраля заявил, что Винник в скором времени будет освобождён и передан России. Освобождение Винника — часть соглашения, в рамках которого Вашингтону был передан гражданин США Марк Фогель.

11 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Уиткофф и Фогель вместе покинули Россию.

Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. В его багаже нашли наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Он был приговорён к 14 годам лишения свободы.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы». По его словам, выдача Фогеля продемонстрировала, что США и Россия всё делают правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп выразил признательность президенту России Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Он отметил, что договорённость об освобождении американца, к которой пришли Москва и Вашингтон, была «очень справедливой и разумной».

За восемь лет заключения у Винника появились серьёзные проблемы со здоровьем: тюремные врачи не оказывали ему необходимой медицинской помощи, Винника плохо кормили, а часть срока он провел в одиночной камере, не имея возможности общаться с другими заключенными, рассказала ранее ИА Регнум мать Винника Вера.

В 2017 году Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, задержали во время семейного отдыха в Греции и затем экстрадировали в США, где обвинили в отмывании денег.