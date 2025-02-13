Вашингтон, 13 февраля, 2025, 21:16 — ИА Регнум. Финансовая помощь Киеву может стать частью повестки переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил 13 февраля шеф Пентагона Пит Хегсет.

AP/TASS Пит Хегсет

«Я думаю, будет справедливо сказать, что вещи, подобные будущей помощи, меньше или больше, могли бы стать частью переговоров», — сказал глава Пентагона в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался обещать выделение новой финансовой помощи Украине. Речь шла о неизрасходованных предыдущей американской администрацией почти $4 млрд, которые выделялись для помощи Киеву.

Министр обороны США также заявил, что для начала переговоров по Украине не требуются уступки со стороны России. По его словам, ни Москва, ни Киев не получат «всего, что они хотят» по итогам договорённостей. Хегсет отметил, что приоритетом Трампа является скорейшее дипломатическое завершение украинского конфликта и установление прочного и долговременного мира.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги состоялся 12 февраля. Лидеры двух стран договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп заявил, что Путин согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение.

Как передавало ИА Регнум, глава Белого дома 21 января подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование США других стран. Целью была объявлена оценка целесообразности такой помощи. Журналисты американского издания The Washington Post уточнили, что данный указ подразумевает в том числе прекращение финансовой и военной поддержки киевского режима.