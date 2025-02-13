Москва, 13 февраля, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 февраля подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января. Документ был размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Виталий Невар/РИА Новости

Госдума приняла данный закон на заседании 11 февраля. Решение было принято единогласно.

Проиндексированную пенсию получат военные, а также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения.

Проиндексировать пенсии военным пенсионерам ранее поручил президент. Предполагалось, что пенсии будут проиндексированы на 5,1%, однако показатель был повышен до 9,5%.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля в Госдуму внесли проект об увеличении пенсии военнослужащим до 93,59% от размера получаемого денежного довольствия. В пояснительной записке отмечалось, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%, поэтому и пенсии необходимо повысить на столько же.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснил, что к уже произведённым по старым нормам выплатам за первые два месяца 2025 года будет произведена доплата. В Госдуме отмечали, что военные пенсионеры смогут уже 1 марта получить доиндексированную пенсию.

Депутаты также напоминали, что федеральный бюджет предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.