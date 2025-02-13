Симферополь, 13 февраля, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ вечером 13 февраля уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и акваторией Чёрного моря, сообщила пресс-служба Минобороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

Беспилотники противника были уничтожены в течение получаса.

«В период с 19.00 до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА — над территорией Республики Крым и два — над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

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