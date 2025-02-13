Киев, 13 февраля, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 февраля заявил, что для достижения мира на территории Украины необходимо разместить миротворческий контингент численностью 100 тыс. человек.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я дал военным нашим задание: посчитайте, пожалуйста, и покажите мне точки. Мы нарисовали карту. У нас все готово, и я в Мюнхене (на конференции по безопасности. — Прим. ред.) могу об этом говорить, не очень открыто, но там нужно 100 тысяч человек», — приводит слова Зеленского «Европейская правда».

Глава киевского режима сообщил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он говорил о гарантиях безопасности. В то же время Зеленский задал вопрос, как они могут выглядеть — в виде членства в НАТО, предоставленного ядерного оружия или же «строительства» альянса на территории Украины.

При этом в январе Зеленский заявлял, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения конфликта. По его словам, такое число будет необходимо в качестве гарантии безопасности, учитывая, что Вооруженные силы России насчитывают 1,5 миллиона человек, а в рядах Вооружённых сил Украины только половина от этого числа.

Как передавало ИА Регнум, российский постпред при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. В противном случае такие военные превратятся в законную цель для ВС России.