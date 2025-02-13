Вашингтон, 13 февраля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Американский авианосец, входящий в состав ударной группы USS Harry S. Truman, столкнулся с торговым судном в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/TASS

«Авианосец USS Harry Truman стал участником столкновения с торговым судном Besiktas-M 12 февраля в 11.46 вечера по местному времени, когда находился недалеко от египетского Порт-Саида в Средиземном море. Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии. Инцидент расследуется», — говорится в сообщении.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2024 года представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении удара по американскому авианосцу Harry S. Truman с помощью крылатых ракет и дронов в то время, когда корабль сам готовился атаковать территорию Йемена.

В декабре 2024 года агентство Associated Press со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщало, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит по ошибке огнём своих же коллег над Красным морем. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

По этим данным, огонь открыл крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman. По мнению авторов, инцидент со сбитым истребителем показал, насколько опасным стал данный коридор Красного моря.