Москва, 13 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Многократно судимый житель Казани Тимур Багаутдинов признался в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина приехал в Москву и сдался полиции, заявив, что именно он был киллером, который застрелил Старовойтову в 1998 году.

Юрий Абрамочкин/РИА Новости Галина Старовойтова

Багаутдинов рассказал, что убил Старовойтову из снайперской винтовки, а также сообщил, кто заплатил ему за преступление. Сейчас он находится в московском СИЗО №5.

Следователи проверили его заявление и установили, что в момент совершения убийства в 1998 году Багаутдинова в Петербурге не было, и его участие в убийстве, таким образом, не подтверждается.

Правоохранители проводят дополнительную проверку и изучают архивные документы, чтобы выяснить, кого именно мог убить задержанный 26 лет назад, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. В 2005 году городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о её убийстве. Юрий Колчин и Виталий Акишин были приговорены к 20 и 23 годам лишения свободы соответственно. В 2015 году за организацию убийства был осуждён экс-депутат Михаил Глущенко.