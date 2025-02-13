Брюссель, 13 февраля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Высказывание главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО отражает позицию президента США Дональда Трампа. Об этом американский министр обороны заявил 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.

Michal Fludra/Global Look Press

Брифинг проводился по итогам совещания руководителей оборонных ведомств стран — членов Североатлантического альянса.

«Я озвучил это здесь ранее в координации с тем, как мы ведём переговоры, которыми руководит президент Трамп», — сказал Хегсет.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля глава Пентагона заявил, что США считают нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Он подчеркнул, что приоритетом Вашингтона является достижение мира.

Трамп поддержал это заявление. Он выразил согласие с идеей об отказе Киеву во вступлении в Североатлантический альянс.

Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, в свою очередь, написала, что в Киеве разочарованы заявлением Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта. В Киеве отметили, что будут работать с европейскими странами над созданием альтернативных договорённостей о безопасности.