Киев, 13 февраля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. После начала спецоперации число пропавших без вести на Украине, которых разыскивает Международный комитет Красного Креста (МККК), увеличилось до 50 тыс. человек. Об этом сообщил глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.

Evgen Kotenkoukrinform/Global Look Press

«С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести — людях, которых разыскивают их семьи, — увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 тыс., и, к сожалению, это число продолжает расти», — отметил он.

Вуяшанин также уточнил, что число задокументированных пропавших без вести по итогам 2023 года составило 23 тыс. человек. При этом в МККК связывают рост этого числа, во-первых, с обострением самого конфликта, а во-вторых, с улучшением механизмов подачи заявлений, которые семьи пропавших могут теперь подать онлайн. По словам представителя организации, число ежемесячных обращений выросло с 1 тыс. до 5 тыс. в течение последних нескольких месяцев.

20 января в Telegram-канале Российского Красного Креста (РКК) сообщалось, что организация помогла найти более 1,4 тыс. человек, связь с которыми была потеряна после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Отмечается, что РКК ведёт работу по розыску людей совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, правительством Курской области и МККК.

22 ноября Москалькова также проинформировала, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинской стороной. Их вывезли за пределы области украинские формирования. Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Киевом. Она добавила, что помощь с питанием, вещами и транспортом оказал МККК.