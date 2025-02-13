Брюссель, 13 февраля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Генсек НАТО Марк Рютте 13 февраля заявил, что считает президента России Владимира Путина сильным переговорщиком и непредсказуемым политиком.

Roman Naumov/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Для достижения мирного соглашения по Украине участие Путина является необходимым условием, сказал Рютте в ходе брифинга.

«У меня было много встреч с ним в 2010–2014 годы в моём прежнем качестве [премьер-министра Нидерландов]. Он сильный переговорщик, и он непредсказуем. Но, если мы хотим мирного решения, то он должен быть на переговорах», — заявил генсек НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения. Кроме того, он отметил, что угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского нет.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.

Украина так или иначе будет участвовать в переговорах, но одновременно РФ и США будут вести и двусторонний диалог по разрешению конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин ранее отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.