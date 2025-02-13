Брянск, 13 февраля, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал губернатора Брянской области Александра Богомаза оказывать всю необходимую поддержку участникам СВО и их семьям в регионе. Об этом российский лидер заявил в ходе видеоконференции с главой субъекта.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — обратился к брянскому губернатору глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В декабре глава государства также подчеркнул, что важно заниматься поддержкой семей погибших участников специальной военной операции, а также тех, кто получил тяжёлые травмы. По его словам, это должно быть в центре внимания государства.

В сентябре Путин на встрече с главами российских регионов назвал поддержку участников СВО и их семей не только служебным, но и нравственным долгом. Президент отметил важность этого вопроса и призвал чиновников быть открытыми для честного диалога с людьми.