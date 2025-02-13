Москва, 13 февраля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошёл в конструктивном, рабочем и откровенном тоне. Об этом заявил журналистам 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный», — сказал он Первому каналу.

Представитель Кремля напомнил, что ещё во время первого президентского срока Трампа между двумя лидерами сложились достаточно конструктивные отношения. Песков подчеркнул, что это продолжается до сих пор.

Пресс-секретарь отметил, что такие отношения позволяют им конструктивно обсуждать даже самые непростые вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Беседа стала первой после переизбрания американского лидера. Она длилась около полутора часов. Путин и Трамп договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Президент РФ также пригласил главу Белого дома в Москву.

После разговора Трамп объявил о планах встреться с Путиным в Саудовской Аравии. В январе глава Белого дома заявлял, что считает «очень хорошими» отношения с российским лидером и с любовью относится к жителям России.