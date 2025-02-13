Сочи, Краснодарский край, 13 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полётов введены временные ограничения на работу, сообщил 13 февраля официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Алексей Смышляев/ТАСС

Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолёты.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в 18:31 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — написал Кореняко в своём Telegram-канале.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 февраля для обеспечения безопасности полётов были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Четыре часа спустя ограничения были отменены.

9 февраля временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в аэропортах Петербурга, Волгограда и Нижнего Новгорода. Пять воздушных судов были перенаправлены в других аэропорты. Тем же утром ограничения были отменены.