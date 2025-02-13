Брюссель, 13 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу (НАТО) пора перейти в своей стратегии к «мышлению военного времени». Об этом заявил генсек военного блока Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны альянса.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Марк Рютте

«Мы уже нарастили оборонное производство по всему альянсу. В последние годы мы производим больше и быстрее, чем когда-либо за десятилетия, но мы можем и должны сделать ещё больше, чтобы обеспечить нам потенциал сдерживания и обороноспособность на долгие годы вперёд. Нам необходимо перейти к мышлению военного времени. И нужно, чтобы промышленность менялась вместе с нами», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Рютте неоднократно призывал страны НАТО переходить к мышлению военного времени и постоянно наращивать свои оборонные расходы.

А 15 января, выступая в Европарламенте, он заявил, что странам альянса нужно готовиться к войне и повышать расходы на оборону. По его мнению, если этого не сделать, то через пять лет европейцам якобы придётся учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления, будто Россия собирается напасть на Европу. Он отметил, что антироссийскую пропаганду раскручивают на высоком уровне, чтобы оправдать гонку вооружений. Глава государства добавил, что отношения страны с рядом европейских государств деградировали, но не по вине Москвы.