Москва, 13 февраля, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил благодарность первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чечни — министру Чеченской Республики Карине Кадыровой. Российский лидер подписал соответствующий указ.

Павел Бедняков/РИА Новости Карина Кадырова

Она является дочерью руководителя региона Рамзана Кадырова.

«Объявить благодарность президента РФ Карине Кадыровой», — говорится в документе, который опубликован на портале официальных правовых актов.

Кадыровой 25 лет. Она работала в должности главы департамента дошкольного образования Грозного.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров наградил другую свою дочь Айшат Кадырову за укрепление культурных и дружественных связей между Чеченской Республикой и ДНР, а также за поддержание духа российских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Она является заместителем председателя правительства Чечни. Ей вручили медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента ЧР».