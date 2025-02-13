Вашингтон, 13 февраля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, следует из опубликованного 13 января заявления американского минфина.

NEIL HALL/EPA/ТАСС Карим Ахмад Хан

«Следующее лицо добавлено в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами: Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», — сказано в документе.

В заявлении минфина США также отмечается, что у Хана имеется гражданство Великобритании

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля Вашингтон ввёл санкции в отношении МУС за действия против США и Израиля. Меры включают в себя в том числе блокировку собственности, активов, а также введение запрета на въезд в США членам МУС и их семьям. В указе, опубликованном на сайте Белого сказано, что МУС без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении персонала Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль, и еще больше злоупотребил своей властью.

МУС в ноябре 2024 года выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта, предположительно, за совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа. Отмечалось, что власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по мирным жителям и не позволяли оказывать им помощь.

Ранее, в марте 2023 года, на сайте МУС в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в «совершении военных преступлений на Украине».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют для Москвы никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.