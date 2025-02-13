Москва, 13 февраля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать президента США Дональда Трампа на 9 Мая в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Это день, который символизирует победу над фашизмом. И эта тема, к сожалению, актуальна сейчас, как никогда. И поэтому, если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», — рассказал пресс-секретарь.

Песков также уточнил, что российский лидер, разумеется, будет рад видеть и Трампа на празднике.

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над нацистской Германией.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2024 года президент лично пригласил лидеров стран Содружества Независимых Государств на празднование 80-летия Победы.

А 15 января министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что на парад Победы в Москве были приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. На данный момент десять из них уже подтвердили своё участие в нём, уточнил он.

10 февраля Песков также сообщил, что среди гостей на параде Победы в Москве 9 мая будет и председатель КНР Си Цзиньпин.