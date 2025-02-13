Мадрид, 13 февраля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. 18-летний футболист китайского клуба «Бейцзин Гоань» Го Цзясюань во время игры, проходившей в Мадриде, получил удар коленом в голову. Врачи констатировали у молодого спортсмена смерть мозга. Об этом сообщает South China Morning Post.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

6 февраля 18-летний футболист получил удар в голову коленом во время игры, после чего потерял сознание и впал в кому. На место происшествия немедленно были вызваны скорая помощь и вертолет, который доставил Цзясюаня в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спустя почти четыре часа в больнице у него была диагностирована смерть мозга.

У игрока было выявлено обильное внутричерепное кровотечение, и, по словам испанских врачей, шансы на его выживание крайне низкие. Планировалось отключение Цзясюаня от системы жизнеобеспечения. Родные футболиста договорились о транспортировке его в Китай для продолжения лечения, и вскоре игрока должны доставить на родину.

Как сообщало ИА Регнум, в январе скончался 16-летний бразильский вратарь Эдсон Лопес Гама, который трагически погиб после того, как отразил пенальти грудью. Мяч попал ему в область между грудиной и диафрагмой, вызвав сильную боль. Гама упал на поле, и ему была вызвана скорая помощь, но, к сожалению, он скончался по дороге в больницу.