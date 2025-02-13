Москва, 13 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Вашингтон является главным визави Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Alex Edelman/Global Look Press

«Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», — сказал Песков в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о возможности участия европейских стран в переговорах по Украине.

Официальный спикер Кремля добавил, что Киев также будет участвовать в переговорах, однако у Москвы и Вашингтона будет параллельный двусторонний канал взаимодействия.

По его словам, во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа правовой статус главы киевского режима Владимира Зеленского не обсуждался.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Лидеры договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России отметил необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Российский лидер неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, при этом целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заключил президент.