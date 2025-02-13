Москва, 13 февраля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп сам хотел провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Olivier Douliery/Global Look Press Дональд Трамп

Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто стал инициатором беседы глав государств.

«Трамп ещё во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину», — сказал представитель Кремля.

На просьбу уточнить, следует ли считать эти слова ответом, Песков подчеркнул, что можно вспомнить соответствующие заявления президента США.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Они беседовали около полутора часов. По итогам разговора главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.

Они также согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. После разговора глава Белого дома объявил о намерении провести встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.