* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 13 февраля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) «Европейская солидарность» устроила потасовку и сорвала заседание Верховной рады, сообщил 13 февраля украинский депутат Ярослав Железняк Telegram-канале.

Кадр из видео

На кадрах видно, как собравшиеся вокруг спикера Рады Руслана Стефанчука депутаты спорят и кричат. В руках они держали плакаты с надписями: «Нет политическим репрессиям», «Нет диктатуре» и другие. Затем началась потасовка, из-за которой заседание пришлось закрыть спустя две минуты после его начала.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 февраля было опубликовано решение совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Порошенко и ещё ряда предпринимателей и политических деятелей, включая Игоря Коломойского и Виктора Медведчука.

Порошенко запретили вывод средств с территории Украины и заблокировали его активы. Санкции введены бессрочно. Экс-президент Украины назвал решение Зеленского преступным и политически мотивированным. Члены партии Порошенко в знак протеста заблокировали трибуну Верховной рады.

Накануне Порошенко сообщил о введении против него санкций по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он назвал это провокацией и преступлением, за которым стоит глава киевского режима. Политик также рассказал, что получил 15 повесток в Государственное бюро расследований и не сможет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, запланированную на 14–16 февраля.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что экс-президента Украины могут арестовать 13 февраля по обвинению в госизмене. Какая именно структура планирует действия в отношении Порошенко, не уточняется.