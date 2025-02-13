Москва, 13 февраля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Украина так или иначе будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, но также будут проходить и двусторонние российско-американские переговоры по разрешению данного конфликта, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

Журналисты спросили Пескова, рассматривается ли Украина как полноценный участник переговоров.

«Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который будет связан с вовлечённостью Украины», — сказал пресс-секретарь президента в комментарии Первому каналу.

Он также сообщил, что в ходе своего телефонного разговора 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали правовой статус главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, а позднее сделал ряд комментариев, отметив в том числе, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения. Кроме того, он отметил, что угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского нет.

28 января Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.

Путин ранее отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Переговоры Трампа с Путиным через голову Европы и Украины абсолютно неприемлемы для атлантистов и украинцев, и они требуют своего в них участия, однако встречи президентов РФ и США будут двусторонними, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.