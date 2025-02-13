Москва, 13 февраля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. В переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в качестве возможного места для проведения их встречи фигурировал Эр-Рияд, но окончательного решения по данному вопросу пока нет, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин и Дональд Трамп

Трамп ранее заявил, что встреча может пройти в Саудовской Аравии.

«Эр-Рияд фигурировал как возможное место встречи двух президентов во время беседы. Саудовская Аравия — это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведётся в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит», — сказал Песков в комментарии Первому каналу.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал ранее Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он.

Путин ранее отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.