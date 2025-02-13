Москва, 13 февраля, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Россия остается ближайшим и надежным союзником Абхазии, однако дальнейшее развитие отношений двух стран зависит от того, насколько легитимно пройдут выборы президента республики. Об этом 13 февраля на круглом столе ЭИСИ «Выборы президента Абхазии: финальный прогноз» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты (ОП) Москвы Павел Данилин.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Он сообщил, что силовикам от лица одного из кандидатов в президенты Абхазии разослали письма, где обратили внимание на якобы большое количество прибывших в страну накануне выборов иностранцев. Кроме того, российским наблюдателям отказали в осуществлении контроля и мониторинга за чистотой процесса: направленная Россией заявка на аккредитацию 200 наблюдателей до сих пор не рассмотрена, а оставшиеся сроки не позволяют организовать их работу.

«Значит, скорее всего, на выборах есть силы, которые готовят фальсификации. У нас обычно так и бывает: кто фальсификации готовит, тот громче и кричит», ― уверен эксперт.

Данилин добавил, что действия Центральной избирательной комиссии Абхазии многими были восприняты как антироссийские, поэтому сейчас риторика России становится несколько более жесткой.

«Россия будет следить за легитимностью этих выборов. Но мы отдаем себе отчет в том, что народ Абхазии относится к России абсолютно позитивно», ― подчеркнул член Общественной палаты.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова считает, что прессинг последних двух недель на Центральную избирательную комиссию Абхазии и нечестные манипуляции в СМИ со стороны ряда участников избирательной гонки привели к очень нехорошему прецеденту: ЦИК Абхазии поддался искусственно созданному давлению.

Эксперты полагают, что у вице-президента республики Бадра Гунбы есть довольно высокие шансы на победу. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал политика «основным каналом связи переговоров Абхазии с Россией».

В свою очередь кандидат на предстоящих выборах президента Адгур Ардзинба не сможет сохранить конструктивные отношения России и Абхазии, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Как сообщало ИА Регнум, и. о. президента Абхазии Валерий Бганба 28 декабря прошлого года обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики. Аналитики отмечают, что ключевым кандидатом, выступающим за возвращение конструктивных взаимоотношений Сухума с Москвой, является Гунба.

Бганба в своем обращении заявил о политическом кризисе в Абхазии, а СМИ ранее сообщали, что некоторые кандидаты на президентских выборах придерживаются антироссийских позиций и готовы к эскалации конфликта, в том числе вооружённым путем.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов на круглом столе 6 февраля заявил, что абхазский народ доверяет Гунбе по трём причинам: личностные качества, опыт, желание и возможности выстроить отношения с Россией принципиально нового, более высокого качества. Эксперт также добавил, что этот кандидат открытый в общении с гражданами, компетентный, опытный, не замешан в политических интригах и провокациях, не связан с криминалом.

Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании.