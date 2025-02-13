Киев, 13 февраля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Украина не примет результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном, если в них не будет принимать участие Киев. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ukraine Presidency/Ukrainian/Global Look Press Владимир Зеленский

«Я это очень четко артикулирую нашим партнёрам. Любые двусторонние переговоры про Украину, я не о других темах, любые двусторонние переговоры про Украину без нас мы не будем принимать», — приводит его слова телеканал «Мы — Украина».

Зеленский также возмутился, что президент США Дональд Трамп сперва позвонил именно президенту России Владимиру Путину, а не ему.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Одной из тем была Украина. Глава Белого дома призвал как можно скорее остановить боевые действия и разрешить конфликт мирным путём. Трамп также сообщил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского.

Путин в свою очередь напомнил, что необходимо устранить первопричины конфликта и согласился с возможностью мирного урегулирования. Он также поддержал Трампа в том, что пришло время для совместной работы Москвы и Вашингтона.

В этот же день, что и с Путиным, Трамп провёл разговор с Зеленским. На своей странице в соцсети Truth Social президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо». Вскоре американец также заявил, что после «великолепных переговоров» с Россией и Украиной видит возможность для разрешения украинского кризиса.

При этом Путин ранее отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения его президентского срока в мае 2024 года. Также российский лидер напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой.