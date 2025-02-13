Москва, 13 февраля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. МИД РФ не получал официального сообщения о закрытии Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Кишинёве, сообщила 13 февраля пресс-служба Россотрудничества.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Ранее МИД Молдавии заявил, что соглашение с РФ об открытии и функционировании культурных центров расторгнуто Кишинёвом в одностороннем порядке, а Русский центр прекратит работу.

Соглашение не предусматривает такого порядка расторжения, стороны обязались при подобных обстоятельствах предупреждать друг друга не менее чем за полгода, отметила пресс-служба Россотрудничества. Русский дом в Кишинёве занимается исключительно работой в сфере культуры, искусства и образования, сказано в сообщении.

«Русский дом в Кишинёве отбирает студентов для обучения в России. За последние три года к нам в страну приехали учиться около 1900 человек по квоте правительства России. Мы проводим мастер-классы, литературные вечера, рок-концерты, медиапроекты для молодёжи, недели науки, показываем фильмы, ежегодно принимаем ЕГЭ и многое другое. Выражаем удивление и огорчение по поводу произошедшего», — отметил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он выразил надежду, что пути для разрешения сложившейся ситуации будут найдены и дети не пострадают от необдуманных действий правительства Молдавии.

Как передавало ИА Регнум, Кишинёв ранее обвинил Москву в падении на территории республики нескольких беспилотников. Расторжение соглашения является ответом Молдавии, заявила пресс-служба МИД страны.

МИД Молдавии вызвал посла РФ Олега Озерова. Дипломат заявил журналистам, что до проведения расследования говорить о том, кому именно принадлежали упавшие в Молдавии беспилотники, невозможно.

Власти Молдавии и ранее обвиняли РФ в падении беспилотников на территории республики. В ноябре 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова категорически опровергла такие заявления Кишинёва и указала, что Молдавией не было представлено доказательств. Захарова также заявила о попытках втянуть Молдавию в конфликт на стороне Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Кишинёв идёт по стопам Киева. Глава МИД подчеркнул, что власти Молдавии отменяют всё русское и дискриминируют русский язык. Также он заявлял о стремлении Запада «прибрать к рукам» Молдавию, как Украину.