Москва, 13 февраля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Западные страны предали Украину, когда начали вмешиваться в её дела и «стравливать» украинский народ с русским. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так она отреагировала на слова генсека НАТО Марка Рютте по поводу телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Руководитель Североатлантического альянса назвал эту беседу «предательством Украины».

«Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договоренности, а потом спровоцировали бойню в регионе», — написала официальный представитель в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Они беседовали около полутора часов. По итогам разговора главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.

После этой беседы Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

В этот же день Трамп провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth глава Белого дома написал, что беседа прошла «очень хорошо».