Москва, 13 февраля, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Белоруссии, Замбии и Нигерии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Александр Вильф/РИА Новости

«В марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будут объявлены дополнительно. 6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с национальной командой Беларуси. Места проведения и время начала матчей станут известны позднее», — говорится в сообщение на сайте.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских встреч, три из которых состоялись на домашнем стадионе. В этих матчах российская команда одержала победы над сборными Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Матч против Таиланда, запланированный в рамках товарищеского турнира во Вьетнаме, был отменён из-за неблагоприятных погодных условий в Ханое.

Как передавало ИА Регнум, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборные России от соревнований. Российские футболисты не смогли поучаствовать в играх 2022 года, чемпионате Европы — 2024, который проходил в Германии, а также сборную не допустили к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026. Кроме того, сборная РФ по футболу не будет участвовать в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и в Олимпийских играх в 2028 году.