Вашингтон, 13 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 февраля стало днём введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнёров Соединённых Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Global Look Press

«Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины! Сделаем Америку снова великой!» — указал он в публикации.

10 февраля Трамп ввёл пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, а также анонсировал введение взаимных пошлин для всех государств, однако не привёл каких-либо подробностей.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп также подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для мексиканских и канадских товаров размер пошлины составит 25%, а китайских товаров — 10%.

А в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил ужасным отношением европейцев к США. В частности, он подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.