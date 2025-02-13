Москва, 13 февраля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Прототип плазменного ракетного двигателя для дальних космических полетов разработали специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), входящего в госкорпорацию «Росатом». Об этом сообщила пресс-служба научного центра.

Росатом

Лабораторный прототип электрореактивного двигателя создан на базе магнитно-плазменного ускорителя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Двигатель работает в импульсно-периодическом режиме и достигает средней мощности 300 кВт.

Это позволит разогнать космический аппарат до скоростей, недоступных химическим двигателям. Благодаря эффективному использованию топлива потребность такого двигателя в нем в десятки раз меньше.

По словам врио генерального директора ТРИНИТИ Алексея Воронова, обычные двигатели способны примерно за год доставить экспедицию на Марс. Столь долгий путь опасен для людей из-за космического излучения и воздействия радиации.

«Использование же плазменных двигателей может сократить миссию до 30–60 дней, то есть можно будет отправить космонавта к Марсу и обратно», — отметил Воронов.

Он пояснил, что создание прототипа — один из самых важных этапов проекта. Он позволит понять, можно ли будет использовать такой двигатель для космических «ядерных буксиров» и удастся ли сократить затраты на их производство.

Для испытаний прототипа в подмосковном Троицке монтируют экспериментальный стенд с вакуумной камерой длиной 14 м и диаметром 4 м. Оборудование в ней будет имитировать условия космического пространства.

Прототип создан в рамках комплексной программы развития в России атомной науки, техники и технологий, в 2025 году вошедшей в состав нового национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии».

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по развитию космической деятельности, рассчитанный до 2030 года и предусматривающий комплексные задачи и цели. Ранее, 5 декабря, он рассказал о подготовке нацпроекта с системным подходом, который обеспечит ракетно-космическую отрасль чёткими долгосрочными планами комплексного развития. Она должна сохранять ресурс, статус одного из технологических флагманов страны, подчеркнул глава государства.