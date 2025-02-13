Варшава, 13 февраля, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Страны НАТО договорились о создании новой миссии морского патрулирования в Балтийском море, получившей название Navy Policing. Об этом сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Johan Nilsson / TT/Global Look Press

«Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики — своего рода Navy Policing, который создают все страны, не только находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза», — заявил министр Косиняк-Камыш и подчеркнул, что создание новой миссии стало одним из результатов польского председательства в ЕС.

Патрулирование Балтийского моря будет проводиться по аналогии с миссией Air Policing, в рамках которой самолеты НАТО круглосуточно патрулируют воздушное пространство стран альянса. Косиняк-Камыш отметил, что Варшава выдвинула эту инициативу, будучи председателем Евросоюза.

За последние месяцы произошло сразу несколько случаев повреждения подводной инфраструктуры, в частности кабелей связи. СМИ и политики стран НАТО попытались обвинить в случившемся Россию, однако никаких доказательств не предъявили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в адрес РФ безосновательны и абсурдны.

В январе 2025 года два военных корабля НАТО вошли в Финский залив в рамках операции «Балтийский часовой», направленной на защиту подводной инфраструктуры в регионе. Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о намерении стран НАТО радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. По его словам, альянс хочет получить право контролировать суда в нейтральных водах и при необходимости задерживать корабли.

13 февраля директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артем Студенников указал, что Россия не оставит без ответа действия США и других стран НАТО по наращиванию военного присутствия на севере Европы и в регионе Балтийского моря. Москва ранее подчеркивала, что считает обрывы кабелей лишь предлогом НАТО для того, чтобы нарастить военное присутствие у границ РФ на Балтике.