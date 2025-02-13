Краснодар, 13 февраля, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Владельцев танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Керченском проливе, оштрафовали по решению суда. Заседание состоялась 13 февраля в Арбитражном суде Краснодарского края.

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К административной ответственности привлекли компании «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть», которая является судовладельцем танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» соответственно.

ЗАО «Волгатранснефть» назначили административный штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение технического регламента. Прокуратура считает, что собственник не имел классификационных документов на танкер. Также, по мнению стороны обвинения, судно при передвижении нарушило сезон плавания, установленный в Керченском проливе для такого типа судов до 30 ноября.

Кроме того, суд назначил штраф в таком же размере «Волгатранснефти» по административному делу по судну «Волгонефть-109». «Кама шиппинг» оштрафовали на 30 тыс. рублей по делу, связанному с танкером «Прикамье».

Представитель обеих компаний Ольга Паутова заявила, что все решения будут обжалованы в установленный десятидневный срок, так как компании считают, что их вины в предъявленных обвинениях нет.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили мазут. ЧП произошло в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина сформировали федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Спасатели и волонтёры принимают участие в борьбе с разливом нефтепродуктов. Правительство страны выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП.

В компании-судовладельце ЗАО «Волгатранснефть» заявили, что экипаж намеренно посадил на мель корму танкера «Волгонефть-239», чтобы предотвратить дальнейший разлив оставшегося после крушения мазута.

Паутова 13 февраля в ходе судебного разбирательства заявила, что крушение танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло в результате сильных волн и шторма в море. По её словам, в организации считают, что ветроволновая нагрузка на корабль превысила конструктивные возможности корпуса. При этом танкер якобы находился в технически исправном состоянии.