Луганск, 13 февраля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 18 годам колонии украинского агента, который участвовал в покушении на бывшего главу МВД ЛНР Игоря Корнета, сообщила 13 февраля старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина РФ Александра Дегтярева. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — сказала Усачева журналистам.

Суд приговорил Дегтярева к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, сотрудники Службы безопасности Украины в период с апреля по май 2023 года завербовали мужчину. Он занимался сбором информации, которая в дальнейшем могла быть использована против безопасности России. В частности, Дегтярев передавал СБУ информацию о передвижениях Корнета.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года в одном из барбершопов в центре Луганска прогремел взрыв, в результате которого пострадал занимающий на тот момент пост министра внутренних дел ЛНР и ещё шесть человек, один из них позже скончался. По данному факту Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.