Москва, 13 февраля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Съёмки популярного сериала «Доктор Краснов. Новые серии» завершились в кинопарке «Москино». Актриса сериала Ольга Красько рассказала, как проходил съемочный процесс на площадке.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы снимали в крытом павильоне, он называется «Многофункциональный зал» и полностью соответствует своему названию. Комфортно, удобно, везде современные технологии и в бытовом плане, и во время съёмочного процесса», — сказала изданию Лента. ру актриса театра и кино, исполнительница роли Анны, бывшей жены доктора Краснова Ольга Красько.

По словам актрисы, идея создания кинопарка назревала давно, так как индустрии было необходимо иметь современный декорационный комплекс. «Когда я приехала на съемочную площадку сериала «Доктор Краснов» и увидела рядом грандиозный железнодорожный вокзал, масштабные уличные декорации старой Москвы, то поняла, насколько правильную и хорошую идею удалось воплотить в жизнь», — поделилась Красько.

Она добавила, что ранее для съемок одного фильма, производители специально строили деревню за 200 километров от Москвы и было очень затратно и неудобно там работать — ни гостиницы, ни бытовых условий. «И то, что обычные люди могут увидеть, как создается кино, — очень важный шаг к возрождению уважения к нашему российскому кино, то, что было давно потеряно у зрителей», — заключила актриса.

Многофункциональный «Кинопавильон № 1» представляет собой оборудованное гримерками и костюмерными пространство, где также возможно проводить съемки с использованием компьютерной графики. Для сериала «Доктор Краснов. Новые серии» было специально построено нейрохирургическое отделение со стойкой регистрации, операционной и палатами.

Сюжет сериала «Доктор Краснов. Новые серии» строится вокруг врача Андрея Краснова, который после ранения теряет память, а вместе с ней и возлюбленную. Во втором сезоне к Краснову возвращается память, и врачу предстоит восстановить цепочку жизненных событий, чтобы сделать правильный выбор.

Кинопарк «Москино» представляет собой новаторскую инфраструктуру для съемок фильмов, сериалов, клипов и рекламных роликов. Удобное обустройство позволяет кинематографистам проводить съемки в крытых павильонах, на натурных площадках кинопарка, а также строить новые уличные декорации.

Кинопарк 7 сентября 2024 года был открыт для посещения москвичей и гостей столицы. Каждые выходные посетителей ждет разнообразная программа для детей и взрослых: мастер-классы, спектакли, игры, квесты, постановочные съемки, фотосессии и экскурсии.