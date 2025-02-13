Москва, 13 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести новые телефонные разговоры до своей очной встречи, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Соответствующий вопрос задал Пескову корреспондент Life Александр Юнашев. Ответ опубликован в его Telegram-канале.

«Конечно, [новый разговор] возможен», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он.