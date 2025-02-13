Москва, 13 февраля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Телеведущий популярных программ о природе и животных, депутат Государственной думы РФ, общественный деятель Тимофей Баженов заявил, что новый цирк в Москве поможет улучшить условия для животных.

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«За границами нашего государства очень мало дрессировщиков относится к своим подопечным так нежно и гуманно, как это происходит у нас в Большом Московском цирке», — сказал Баженов агентству РИА «Новости».

По словам телеведущего-натуралиста, у животных в цирке Запашных прекрасная кормежка, хорошее ветеринарное обслуживание, а дрессировщики ответственно относятся к своему делу.

«Люди в Московском цирке прекрасно знают правило, что мы в ответе за тех, кого приручили, однако нет предела совершенству, и если уж речь заходит о том, чтобы строить новый цирк, который позволит построить новые помещения для животных, то нужно подойти к этому со всей ответственностью», — подчеркнул Баженов.

Ранее в среду на «Активном гражданине» стартовало голосование о будущем цирка на проспекте Вернадского в Москве.