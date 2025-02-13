В США сообщили об отказе Зеленского подписать соглашение по недрам
CNN: Зеленский не подписал соглашение с США о природных ресурсах
Вашингтон, 13 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему министром финансов США Скоттом Бессентом. Об этом 13 февраля сообщил телеканал CNN.
Отмечено, что Зеленский рассчитывал на личную встречу с американским президентом Дональдом Трампом, который 7 февраля заявил, что намерен вскоре встретиться с главой киевского режима. На переговорах с Бессентом Зеленский выглядел «не так уверенно», как глава минфина США.
«Вместо этого Зеленскому представили тех, кого он назвал серьезными людьми — и в основном финансовое соглашение, переданное Бессентом, которое Зеленский так и не подписал», — говорится в материале.
Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп сообщил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Он отметил, что США вложили в киевский режим намного больше денег, чем европейские страны, и теперь, поддерживая Украину, хотят получить обязательства.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму.
Зеленский 7 февраля подтвердил, что Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование американцам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.