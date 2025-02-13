Вашингтон, 13 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему министром финансов США Скоттом Бессентом. Об этом 13 февраля сообщил телеканал CNN.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечено, что Зеленский рассчитывал на личную встречу с американским президентом Дональдом Трампом, который 7 февраля заявил, что намерен вскоре встретиться с главой киевского режима. На переговорах с Бессентом Зеленский выглядел «не так уверенно», как глава минфина США.

«Вместо этого Зеленскому представили тех, кого он назвал серьезными людьми — и в основном финансовое соглашение, переданное Бессентом, которое Зеленский так и не подписал», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп сообщил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Он отметил, что США вложили в киевский режим намного больше денег, чем европейские страны, и теперь, поддерживая Украину, хотят получить обязательства.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму.

Зеленский 7 февраля подтвердил, что Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование американцам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.