Киев, 13 февраля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Переговоры между Москвой и Киевом по поводу мирного урегулирования украинского конфликта обещают быть беспрецедентно сложными. Об этом заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в беседе с американским телеканалом CNBC.

Максим Гучек/РИА Новости

«Теперь мы очень хорошо понимаем, что решить некоторые вопросы будет сложно, если не невозможно, например, добиться членства Украины в альянсе НАТО. Чтобы достичь своих целей, придётся проявить смекалку на этих переговорах, которые будут беспрецедентно сложными», — отметил чиновник.

По его словам, для Украины существуют определённые вопросы, не подлежащие обсуждению, такие как независимость, территориальная целостность и территориальный суверенитет.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Одной из тем была Украина. Глава Белого дома призвал как можно скорее остановить боевые действия и разрешить конфликт мирным путём. Путин напомнил, что необходимо устранить первопричины конфликта и согласился с возможностью мирного урегулирования. Он также поддержал Трампа в том, что пришло время для совместной работы Москвы и Вашингтона.

В этот же день, что и с Путиным, Трамп провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth Social президент США написал, что беседа прошла «очень хорошо». Вскоре американец также заявил, что после «великолепных переговоров» с Россией и Украиной видит возможность для разрешения украинского кризиса.

13 февраля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что телефонный разговор Путина и Трампа является началом процесса урегулирования украинского конфликта.

Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Российский лидер также подчёркивал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения его президентского срока в мае 2024 года. Также Путин напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией.