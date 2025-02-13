Новосибирск, 13 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Десятки гробов, в том числе с личными данными граждан, обнаружены на свалке под Новосибирском. Об этом сообщил портал «НГС».

Global Look Press

Издание опубликовало кадры с гробами, снятые водителем мусоровоза. Его знакомый рассказал редакции, что гробы нашли на Левобережном полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном в районе села Верх-Тула в Новосибирском районе, в конце января и в первых числах февраля.

Водитель, снявший гробы, насчитал около десяти штук. Один из них развалился, внутри был пакет.

«И самое главное, на гробу и на ящике была нанесена фамилия покойного. Гроб, который внутри находился под сукном, к нему была прикреплена мультифора с документацией», — отметил собеседник портала.

Он добавил, что подобное уже происходило, а гробы могли выгрузить на свалке ночью. Источник «НГС» в силовых структурах сообщил, что гробы выбросили недобросовестные предприниматели, по факту произошедшего начата проверка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее гробы появились возле одной из мусорных площадок в районе Люблино на юго-востоке Москвы. По словам жителей, неизвестные оставляют деревянные и цинковые гробы около мусорки на протяжении двух месяцев.

В октябре 2022 года в Белгороде одна из ритуальных служб выбросила цинковые гробы на одну из городских свалок. Делом занялись правоохранители. Антон Иванов, занимавший тогда пост мэра города, возмутился поступком неизвестных лиц и выразил сомнения в том, что у этих людей есть сердце.