Москва, 13 февраля, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Государственный обвинитель попросил суд приговорить блогера Елену Блиновскую к шести годам колонии и обязать её выплатить штраф в 1,5 млн рублей по делу о неуплате налогов. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, прокурор потребовал запретить ей вести коммерческую деятельность в течение пяти лет. Он также обратился к суду с требованием конфисковать имущество обвиняемой и её супруга, которое было арестовано в рамках предварительного следствия.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Блогера обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3 б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, Блиновская и её бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

Кроме того, против неё выдвинули обвинение в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала блогера выплатить государству недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест.

В конце мая 2024 года она подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. В октябре кассационный суд признал законным начисление блогеру 1,1 млрд рублей налогов. С части счетов Блиновской сняли арест, чтобы она могла погасить свою задолженность перед налоговой. В соответствии с решением суда, речь идёт примерно о 97 млн рублей.

16 января Савёловский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Блиновской. Блогер будет находиться в следственном изоляторе до 2 мая 2025 года.